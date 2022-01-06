Джокович останется в Австралии до понедельника

Новак ожидает рассмотрения апелляции

  • 06.01.2022 13:25
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Джокович останется в Австралии до понедельника
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Новак Джокович останется в Австралии как минимум до утра понедельника, 10 января. Именно тогда состоится рассмотрение его апелляции на решение отменить визу серба.

Все это время Джокович будет жить в отеле Park Hotel в Мельбурне, где находится иммиграционный изолятор. Australian Open-2022 начнется через неделю, 17 января.

Ранее сообщалось о том, что Джоковичу могут запретить въезд а Австралию на три года.

Источник — Twitter

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