Джокович останется в Австралии до понедельника

Новак Джокович останется в Австралии как минимум до утра понедельника, 10 января. Именно тогда состоится рассмотрение его апелляции на решение отменить визу серба.

Все это время Джокович будет жить в отеле Park Hotel в Мельбурне, где находится иммиграционный изолятор. Australian Open-2022 начнется через неделю, 17 января.

Ранее сообщалось о том, что Джоковичу могут запретить въезд а Австралию на три года.