Джокович останется в Австралии до понедельника

Новак Джокович останется в Австралии как минимум до утра понедельника, 10 января. Именно тогда состоится рассмотрение его апелляции на решение отменить визу серба.
Все это время Джокович будет жить в отеле Park Hotel в Мельбурне, где находится иммиграционный изолятор. Australian Open-2022 начнется через неделю, 17 января.
Ранее сообщалось о том, что Джоковичу могут запретить въезд а Австралию на три года.
Источник — Twitter
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