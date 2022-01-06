«Идем дальше». Лунин – о дебютном матче сезона за Реал

Мадридский клуб обыграл «Алькояно»

  • 06.01.2022 12:47
  • 1543 просмотра
  • 2 комментария
«Идем дальше». Лунин – о дебютном матче сезона за Реал
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вчера, 5 января «Реал» в 1/16 финала Кубка Испании на выезде обыграл «Алькояно».

Украинский голкипер Андрей Лунин, для которого вчерашний матч стал дебютным в сезоне за «Реал», прокомментировал победу у себя в Инстаграме:

«Отличная командная работа и идем дальше», - написал Лунин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

Источник — Instagram

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    joytok
    online
    joytok, 06.01.2022 13:51
    0
    Эх, Андрюша, нам ли быть в печали?
    Не прячь гармонь, играй на все лады.
    Поднажми, чтобы горы заплясали,
    Чтоб зашумели зеленые сады!
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    Kevko
    online
    Kevko, 06.01.2022 13:49
    0
    Андрей, чтобы "идти дальше" нужно играть, а не годами полировать лавку
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