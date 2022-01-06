«Идем дальше». Лунин – о дебютном матче сезона за Реал

Вчера, 5 января «Реал» в 1/16 финала Кубка Испании на выезде обыграл «Алькояно».
Украинский голкипер Андрей Лунин, для которого вчерашний матч стал дебютным в сезоне за «Реал», прокомментировал победу у себя в Инстаграме:
«Отличная командная работа и идем дальше», - написал Лунин.
Источник — Instagram
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