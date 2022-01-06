Три игрока Милана заразились коронавирусом

Это произошло накануне матча с «Ромой»

  • 06.01.2022 12:24
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Три игрока Милана заразились коронавирусом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 6 января «Милан» в 20-м туре Серии А примет «Рому». Накануне матч «Милан» сообщил о трех новым случаях заражения коронавирусом среди игроков команды.

Имена зараженных не сообщаются. Но, по информации итальянских СМИ, речь идет о трех защитниках: Фикайо Томори, Алессио Романьоли и Давиде Калабрии.

Несмотря на это, об отмене или переносе поединка речь пока не идет.

Источник — ФК Милан

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