Три игрока Милана заразились коронавирусом

Сегодня, 6 января «Милан» в 20-м туре Серии А примет «Рому». Накануне матч «Милан» сообщил о трех новым случаях заражения коронавирусом среди игроков команды.

Имена зараженных не сообщаются. Но, по информации итальянских СМИ, речь идет о трех защитниках: Фикайо Томори, Алессио Романьоли и Давиде Калабрии.

Несмотря на это, об отмене или переносе поединка речь пока не идет.