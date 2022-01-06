Роман САНЖАР: «C Григорчуком Черноморец изменится в лучшую сторону»

Известный украинский тренер Роман Санжар прокомментировал возвращение Романа Григорчука в «Черноморец»:

«С приходом новых владельцев и Романа Григорчука в «Черноморце» много чего поменяется, однозначно, в лучшую сторону. Зимой мы увидим приобретения одесского клуба.

«Черноморец» — команда, которая нужна болельщикам и городу, она имеет богатую историю. Уверен, что руководство выделит средства для трансферов, все будет очень серьезно».