Роман САНЖАР: «C Григорчуком Черноморец изменится в лучшую сторону»

Известный тренер – о будущем одесского клуба

  • 06.01.2022 11:38
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Роман САНЖАР: «C Григорчуком Черноморец изменится в лучшую сторону»
© ФК Карпаты Львов. Роман Санжар

Известный украинский тренер Роман Санжар прокомментировал возвращение Романа Григорчука в «Черноморец»:

«С приходом новых владельцев и Романа Григорчука в «Черноморце» много чего поменяется, однозначно, в лучшую сторону. Зимой мы увидим приобретения одесского клуба.

«Черноморец» — команда, которая нужна болельщикам и городу, она имеет богатую историю. Уверен, что руководство выделит средства для трансферов, все будет очень серьезно».

Источник — zbirna.com

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