Роман САНЖАР: «C Григорчуком Черноморец изменится в лучшую сторону»

Известный украинский тренер Роман Санжар прокомментировал возвращение Романа Григорчука в «Черноморец»:
«С приходом новых владельцев и Романа Григорчука в «Черноморце» много чего поменяется, однозначно, в лучшую сторону. Зимой мы увидим приобретения одесского клуба.
«Черноморец» — команда, которая нужна болельщикам и городу, она имеет богатую историю. Уверен, что руководство выделит средства для трансферов, все будет очень серьезно».
Источник — zbirna.com
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