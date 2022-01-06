ПСЖ интересуется лидером Лиона

ПСЖ проявляет интерес к хавбеку «Лиона» Лукасу Пакета. Его хочет видеть в команде спортивный директор ПСЖ Леонардо.

В ближайшее время он обсудит возможный трансфер Пакета с главным тренером команды Маурисио Почеттино.

В нынешнем сезоне на счету Пакета 7 голов и 4 ассиста в 22 матчах за «Лион» во всех турнирах. Трансферная стоимость 24-летнего хавбека оценивается в 35 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2025 года.

Ранее «Лион» отклонил 40-миллионное предложение «Ньюкасла» по Пакета.