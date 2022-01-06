Коутиньо близок к переходу в Астон Виллу

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо вскоре может вернуться в Англию.
Как сообщает источник, 29-летнего бразильца хочет подписать «Астон Вилла». Отмечается, что сделку могут оформить уже в ближайшие дни.
Коутиньо хорошо знаком главному тренеру «Астон Виллы» Стивену Джеррарду, с которым они в свое время вместе играли за «Ливерпуль».
В этом сезоне 29-летний атакующий полузащитник принял участие в 16 матчах в составе «Барселоны» и забил 2 гола.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет подписать Коутиньо.
Источник — Globo
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