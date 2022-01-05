Арсенал готов в январе подписать Коутиньо

«Барселона» намерена избавиться от полузащитника Филиппе Коутиньо.

Как сообщает источник, главной преградой является высокая зарплата бразильца – из-за этого многие клубы не готовы делать предложение. Но существует вариант, при котором футболиста арендует «Арсенал».

Сам Коутиньо хотел бы вернуться в АПЛ или Серию А, и поэтому «канониры» его устраивают. Однако ему придется пойти на снижение зарплаты для того, чтобы сделка состоялась, – либо убедить «Барселону» возмещать часть положенных ему денег.

Также «Арсенал» не намерен соглашаться на обязательный выкуп игрока.

В этом сезоне 29-летний атакующий полузащитник принял участие в 16 матчах в составе «Барселоны» и забил 2 гола.

Ранее сообщалось, что Коутиньо может продолжить карьеру в Бразилии.