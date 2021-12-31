Коутиньо может продолжить карьеру в Бразилии

Филиппе Коутиньо намерен покинуть «Барселону» во время зимнего трансферного окна. Одним из вариантов продолжения карьеры 29-летнего хавбека является возвращение в Бразилию.

Интерес к Коутиньо проявляют два бразильских клуба – «Палмейрас» и «Атлетико Минейро». Полузащитник начинал карьеру в «Васко да Гама», откуда в 18 лет перешел в «Интер».

Ранее сообщалось о том, что Коутиньо может перейти в «Арсенал».