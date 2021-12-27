Вернется в АПЛ? Арсенал готов арендовать Коутиньо

«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» Филиппе Коутиньо. «Канониры» могут арендовать бразильца в январе.

Для самого Коутиньо «Арсенал» является приоритетным вариантом продолжения карьеры. «Барселона» хочет избавиться от 29-летнего игрока и готова платить ему часть зарплаты.

В нынешнем сезоне на счету Коутиньо 2 гола в 16 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что каталонцы готовы расторгнуть контракт с Коутиньо.