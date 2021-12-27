Вернется в АПЛ? Арсенал готов арендовать Коутиньо

Хавбек «Барселоны» может покинуть клуб

  • 27.12.2021 23:11
  • 142 просмотра
  • 0 комментариев
Вернется в АПЛ? Арсенал готов арендовать Коутиньо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Филиппе Коутиньо

«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» Филиппе Коутиньо. «Канониры» могут арендовать бразильца в январе.

Для самого Коутиньо «Арсенал» является приоритетным вариантом продолжения карьеры. «Барселона» хочет избавиться от 29-летнего игрока и готова платить ему часть зарплаты.

В нынешнем сезоне на счету Коутиньо 2 гола в 16 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что каталонцы готовы расторгнуть контракт с Коутиньо.

Источник — Sport.es

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности