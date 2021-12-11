Барселона готова расторгнуть контракт с двумя игроками

Самуэль Юмтити и Филиппе Коутиньо могут покинуть клуб

  • 11.12.2021 11:30
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Барселона готова расторгнуть контракт с двумя игроками
© Getty Images/Global Images Ukraine. Филиппе Коутиньо

«Барселона» намерена во время зимнего трансферного окна избавиться от защитника Самуэль Юмтити и полузащитника Филиппе Коутиньо. Это необходимо для того, чтобы клуб мог оформить новые входящие трансферы.

Если покупателей на Юмтити и Коутиньо не найдут, то «Барселона» готова расторгнуть с ними контракты. В случае, если игроки не захотят этого делать, клуб готов оказать на них давление – например, перевести в дубль.

Во время январского трансферного окна «Барселона» планирует подписать защитника «Манчестер Сити» Феррана Торреса и форварда «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани.

Источник — Sport.es

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