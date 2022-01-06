Томас ТУХЕЛЬ: «Могли забить Тоттенхэму больше»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу 2:0 над «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка лиги:

«Ощущение, что мы заслужили эту победу, отличный результат, он отражает ход игры, мы могли забить больше, хотя «Тоттенхэму» забить непросто.

Мы много создали, у нас были отличные моменты. Все понимают, что нас ждет сложнейший ответный матч, еще ничего не решено.

Впечатляющее выступление. Легко сказать, что вышли свежие футболисты, но, когда долго не играешь, немного несправедливо по отношению к игроку выпускать его в столь важном матче и требовать от него свежести.

Мы не теряли концентрации, играли ответственно. Те, кто не играли в последние недели, выглядели солидно».