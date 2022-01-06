Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин может стать лучше, если будет играть»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил игру украинского голкипера Андрея Лунина в матче Кубка Испании против «Алькояно» (победа 3:1):

«Лунин очень хорошо сыграл на линии, уверенно. Были некоторые ошибки при игре ногами, но мне нравится вратарь, который остается на линии. Игру ногами можем улучшить.

Конечно, он может стать лучше, если будет играть. Это совершенно нормально. Я не говорил, что в Кубке Испании будет играть только Лунин, как и не говорил, что Куртуа сыграет во всех матчах Ла Лиги».

Напомним, матч против «Алькояно» стал для Лунина дебютным в нынешнем сезоне.