В среду, 5 января, в городе Алькой состоялся матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором местный «Алькояно» принимал мадридский «Реал».
Всю игру у гостей отыграл украинский голкипер Андрей Лунин.
Алькояно – Реал Мадрид – 1:3. Как сыграл Лунин. Видео голов и обзор матча
Голы: Вега, 66 – Милитао, 39, Асенсио, 76, Иско, 78.
Источник — Sport.ua
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