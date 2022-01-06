Его хотел Шевченко. Пентек перейдет в Фиорентину

Польский форвард вернется в Италию

  • 06.01.2022 07:00
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Его хотел Шевченко. Пентек перейдет в Фиорентину
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный нападающий, игрок «Герты» Кшиштоф Пентек в ближайшее время переберется в «Фиорентину».

Как сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио, клубы договорились о переходе 26-летнего форварда. Пентек переберется в «Фиорентину» на правах аренды с правом выкупа за 15 миллионов евро.

Отметим, что на Пентека также претендовала «Дженоа», которую возглавляет украинец Андрей Шевченко.

В этом сезоне 26-летний нападающий провел 10 матчей в чемпионате Германии, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. 

Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

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