Его хотел Шевченко. Пентек перейдет в Фиорентину

Известный нападающий, игрок «Герты» Кшиштоф Пентек в ближайшее время переберется в «Фиорентину».
Как сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио, клубы договорились о переходе 26-летнего форварда. Пентек переберется в «Фиорентину» на правах аренды с правом выкупа за 15 миллионов евро.
Отметим, что на Пентека также претендовала «Дженоа», которую возглавляет украинец Андрей Шевченко.
В этом сезоне 26-летний нападающий провел 10 матчей в чемпионате Германии, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.
Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.