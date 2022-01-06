Милан – Рома. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 20-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Рома».

«После первого круга Серии А «волки» Жозе Моуринью уже на 10 очков отстают от «Милана» и на 14 баллов от лидера «Интера». Сейчас римлян интересует больше не борьба за Скудетто, а попадание в лигочемпионовскую четверку, что также сделать непросто. За попадание в Лигу чемпионов борются восемь команд, а именно два миланских и два римских клуба, «Наполи», «Аталанта», «Ювентус» и «Фиорентина».

Здорово стартовавший «Милан» Стефано Пиоли долгое время не знал поражений в Серии А. Но затем сбился с победного курса и проиграл «Фиорентине» (3:4), «Сассуоло» (1:3) и «Наполи» (0:1). Также они 1:1 сыграли с «Удинезе». И теперь «россонери» отстают от земляков в лице «Интера» на 4 очка. Было также поражение 1:2 от «Ливерпуля» в группе Лиги чемпионов. Вместо евровесны миланисты остались за бортом еврокубков. Сейчас у них максимальная концентрация на успешной игре в Серии А.

«Рома» в этом сезоне играет качельно и непредсказуемо. Поэтому сложно прогнозировать их матчи. После победы на выезде над «Аталантой» (4:1) через несколько дней римляне довольствуются ничьей 1:1 с «Сампдорией». Но в отличие от «Милана» римляне продолжают выступления в еврокубках.

В этом матче мы увидим, кому рождественские каникулы пошли больше на пользу. По имеющейся информации несколько ключевых футболистов «Милана» восстановились и готовятся к матчу. В их числе Ибрагимович, Леао, Калабрия.

На мой взгляд, обе команды подверглись так называемому синдрому малого набора очков в матчах со своими прямыми конкурентами или сильными соперниками. «Милан» дважды проиграл «Ливерпулю», а в Серии А – «Наполи», «Фиорентине», «Сассуоло». «Рома», кроме поражения от «Буде-Глимта» (1:6), уступила «Интеру», «Ювентусу», «Милану», «Лацио», «Болонье», «Вероне», «Венеции».

И хотя обе команды редко играют вничью, думаю, что именно мирным исходом с забитыми мячами завершится противостояние «Милана» и «Ромы», – сказал Грозный.

Матч «Милан» – «Рома» состоится 6 января. Начало встречи – в 19:30.