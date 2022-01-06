Карпаты увеличили уставной капитал клуба на 150 млн грн

Таким образом, уставной капитал общества составляет 200 млн грн

  • 06.01.2022 01:37
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Карпаты увеличили уставной капитал клуба на 150 млн грн
© ФК Карпаты Львов

Общее собрание участников львовских «Карпат» приняло решение об увеличении уставного капитала за счет дополнительных взносов участников на общую сумму 150 млн грн.

Таким образом, уставной капитал общества составляет 200 млн грн.

Увеличение уставного капитала происходит во исполнение ранее утвержденной программы развития клуба до 2025 года и будет направлено на финансирование операционных расходов в текущем году и завершение строительства современного спортивно-тренировочного центра клуба.

Напомним, львовским «Карпатам» могут запретить трансферную деятельность.

Источник — ФК Карпаты Львов

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