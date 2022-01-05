Зинченко о своей позиции на поле: «Уже устаю от этого вопроса»

Александр Зинченко в «Манчестер Сити» играет в основном слева в обороне, однако в сборной Украины действует в центре поля.

Футболист не видит в этом проблемы.

«В сборной Украины мы играем в другой футбол. В «Манчестер Сити» другие требования, но я не хочу искать отмазки, мол, я играю три месяца в клубе на одной позиции, а приезжаю в сборную - и там я играю неудачно на другой. Я всю жизнь играл в центре поля, а левого защитника начал играть в «Сити».

«Уже устаю от этого вопроса. Я готов играть там, где я нужен команде и тренеру. И зависит от соперника и схемы», - сказал Зинченко.

Ранее игрок рассказал о главном разочаровании в карьере.