Зинченко о своей позиции на поле: «Уже устаю от этого вопроса»

Слева в обороне или в центре поля?

  • 05.01.2022 23:52
  • 687 просмотров
  • 2 комментария
Зинченко о своей позиции на поле: «Уже устаю от этого вопроса»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Зинченко в «Манчестер Сити» играет в основном слева в обороне, однако в сборной Украины действует в центре поля.

Футболист не видит в этом проблемы.

«В сборной Украины мы играем в другой футбол. В «Манчестер Сити» другие требования, но я не хочу искать отмазки, мол, я играю три месяца в клубе на одной позиции, а приезжаю в сборную - и там я играю неудачно на другой. Я всю жизнь играл в центре поля, а левого защитника начал играть в «Сити».

«Уже устаю от этого вопроса. Я готов играть там, где я нужен команде и тренеру. И зависит от соперника и схемы», - сказал Зинченко.

Ранее игрок рассказал о главном разочаровании в карьере.

Источник — Бомбардир

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Тарас Піпко
    Тарас Піпко, 06.01.2022 00:23
    +1
    Говори всем что на самом деле Ты вратарь-мотала))
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 05.01.2022 23:54
    0
    Раз устаешь, значит правильно задают. Нельзя игнорировать этот вопрос вечно.
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