Зинченко о своей позиции на поле: «Уже устаю от этого вопроса»

Александр Зинченко в «Манчестер Сити» играет в основном слева в обороне, однако в сборной Украины действует в центре поля.
Футболист не видит в этом проблемы.
«В сборной Украины мы играем в другой футбол. В «Манчестер Сити» другие требования, но я не хочу искать отмазки, мол, я играю три месяца в клубе на одной позиции, а приезжаю в сборную - и там я играю неудачно на другой. Я всю жизнь играл в центре поля, а левого защитника начал играть в «Сити».
«Уже устаю от этого вопроса. Я готов играть там, где я нужен команде и тренеру. И зависит от соперника и схемы», - сказал Зинченко.
Источник — Бомбардир
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