«Невероятный удар». Зинченко рассказал о поражении в финале Лиги чемпионов

Игроку помогла сборная Украины

  • 05.01.2022 18:10
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«Невероятный удар». Зинченко рассказал о поражении в финале Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Игрок «Манчестер» Сити Александо Зинченко назвал поражение в финале Лиги чемпионов-2021 от «Челси» тяжелейшим ударом в спортивной карьере.

Однако украинцу помогло то, что нужно было сразу же ехать на Евро.

«Это был невероятный психологический удар. Очень сложно, и это были тяжелые дни. В один момент все рушится и желание пропадает. Откуда брать энергию? Для нас это был сумасшедший опыт. Мне одним из первых написал Анатолий Тимощук. Сказал, что выиграл свою первую Лигу чемпионов с третьего раза».

«Было тяжело, но сборная реанимировала. Как я сыграл на Евро - это другая история. Сыграл плохо, но это моя вина полностью».

«Но сборная реанимировала меня, коллектив помог, поддержал. Стало легче», - сказал Зинченко.

Источник — Бомбардир

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