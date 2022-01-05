«Невероятный удар». Зинченко рассказал о поражении в финале Лиги чемпионов

Игрок «Манчестер» Сити Александо Зинченко назвал поражение в финале Лиги чемпионов-2021 от «Челси» тяжелейшим ударом в спортивной карьере.
Однако украинцу помогло то, что нужно было сразу же ехать на Евро.
«Это был невероятный психологический удар. Очень сложно, и это были тяжелые дни. В один момент все рушится и желание пропадает. Откуда брать энергию? Для нас это был сумасшедший опыт. Мне одним из первых написал Анатолий Тимощук. Сказал, что выиграл свою первую Лигу чемпионов с третьего раза».
«Было тяжело, но сборная реанимировала. Как я сыграл на Евро - это другая история. Сыграл плохо, но это моя вина полностью».
«Но сборная реанимировала меня, коллектив помог, поддержал. Стало легче», - сказал Зинченко.
Источник — Бомбардир
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