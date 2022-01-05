«Это топ-защитник». Миколенко рассказал, кто заменит его в Динамо

Защитник Виталий Миколенко, который перебрался в «Эвертон», уверен, что Владислав Дубинчак сумеет заменить его на левом фланге обороны «Динамо».

Киевский клуб вернул игрока из аренды в «Днепре-1».

«Готов ли Дубинчак? Конечно, готов. Наверное, некорректно говорить мне о моем конкуренте в сборной. Я очень много с ним поиграл, когда я был центральным защитником в юношеской команде».

«Считаю, что это топ-защитник», - сказал Миколенко.

Еще одним претендентом на игру слева в защите называют Константина Вивчаренко.