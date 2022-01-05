«Это топ-защитник». Миколенко рассказал, кто заменит его в Динамо

Защитник Виталий Миколенко, который перебрался в «Эвертон», уверен, что Владислав Дубинчак сумеет заменить его на левом фланге обороны «Динамо».
Киевский клуб вернул игрока из аренды в «Днепре-1».
«Готов ли Дубинчак? Конечно, готов. Наверное, некорректно говорить мне о моем конкуренте в сборной. Я очень много с ним поиграл, когда я был центральным защитником в юношеской команде».
«Считаю, что это топ-защитник», - сказал Миколенко.
Еще одним претендентом на игру слева в защите называют Константина Вивчаренко.
Источник — ФК Динамо Киев
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Игрока купил клуб из лиги №1 на данный момент, за хорошие деньги. Верят в потенциал.
Дубинчак ,уверен, тоже себя покажет.
Да ,может он не Роберто Карлос , но точно лучше Вас комментатора никакого..
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