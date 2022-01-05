«Это топ-защитник». Миколенко рассказал, кто заменит его в Динамо

Миколенко уверен, что Дубинчак готов играть в киевской команде

  • 05.01.2022 22:12
  • 2405 просмотров
  • 3 комментария
«Это топ-защитник». Миколенко рассказал, кто заменит его в Динамо
© fcdynamo.kiev.ua

Защитник Виталий Миколенко, который перебрался в «Эвертон», уверен, что Владислав Дубинчак сумеет заменить его на левом фланге обороны «Динамо».

Киевский клуб вернул игрока из аренды в «Днепре-1».

«Готов ли Дубинчак? Конечно, готов. Наверное, некорректно говорить мне о моем конкуренте в сборной. Я очень много с ним поиграл, когда я был центральным защитником в юношеской команде».

«Считаю, что это топ-защитник», - сказал Миколенко.

Еще одним претендентом на игру слева в защите называют Константина Вивчаренко.

Источник — ФК Динамо Киев

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    avk2307
    online
    avk2307, 05.01.2022 23:12
    0
    ManCity, 05.01.2022 23:07
    Якщо Дубінчук топ захисник, то ким себе вважає Миколенко?😯
    Глупый вопрос ни о чем. Как на него ответить?
    Игрока купил клуб из лиги №1 на данный момент, за хорошие деньги. Верят в потенциал.
    Дубинчак ,уверен, тоже себя покажет.
    Да ,может он не Роберто Карлос , но точно лучше Вас комментатора никакого..
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    Tasha19
    Tasha19, 05.01.2022 23:10
    0
    Та ви там всі ТОПи)))
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    ManCity
    online
    ManCity, 05.01.2022 23:07
    0
    Якщо Дубінчук топ захисник, то ким себе вважає Миколенко?😯
    Ссылка
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