Отец Джоковича: «Если Новака не отпустят, мы выйдем на улицы»

Срджан Джокович, отец первой ракетки мира прокомментировал ситуацию с задержанием его сына в в аэропорту Мельбурна.



«Я понятия не имею, что происходит, они держат моего сына в плену целых шесть часов. Это уже борьба за нашу общую свободу. Не только за Новака, но и за целый мир! Если они не отпустят его через полчаса, мы выйдем на улицы – это борьба за каждого!», – сказал Джокович-старший.



Ранее сообщалось, что Новака не впустили в Австралию из-за ошибки с оформлением визы, поместив на изоляцию в отдельной комнате в здании аэропорта.