Отец Джоковича: «Если Новака не отпустят, мы выйдем на улицы»

Срджан Джокович, отец первой ракетки мира прокомментировал ситуацию с задержанием его сына в в аэропорту Мельбурна.
«Я понятия не имею, что происходит, они держат моего сына в плену целых шесть часов. Это уже борьба за нашу общую свободу. Не только за Новака, но и за целый мир! Если они не отпустят его через полчаса, мы выйдем на улицы – это борьба за каждого!», – сказал Джокович-старший.
Ранее сообщалось, что Новака не впустили в Австралию из-за ошибки с оформлением визы, поместив на изоляцию в отдельной комнате в здании аэропорта.
Источник — Twitter
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Поместили его в отель в аэропорту , ну так он же не правильно визу оформил? или не такт?
Там нормальные отели в транзитной зоне есть.
Но с другой стороны могли подсуетиться австралийцы и оформить побыстрее правильную или глаза закрыть на это.Тоже те еще ...
Вот если вспомнить швейцарцев и нашу сборную, то там вообще без объяснений и только потом через время поразка и все
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