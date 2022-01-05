Отец Джоковича: «Если Новака не отпустят, мы выйдем на улицы»

Срджан Джокович настроен решительно

  • 05.01.2022 21:58
  • 1655 просмотров
  • 4 комментария
Отец Джоковича: «Если Новака не отпустят, мы выйдем на улицы»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Срджан Джокович

Срджан Джокович, отец первой ракетки мира прокомментировал ситуацию с задержанием его сына в в аэропорту Мельбурна. 
 
«Я понятия не имею, что происходит, они держат моего сына в плену целых шесть часов. Это уже борьба за нашу общую свободу. Не только за Новака, но и за целый мир! Если они не отпустят его через полчаса, мы выйдем на улицы – это борьба за каждого!», – сказал Джокович-старший.
 
Ранее сообщалось, что Новака не впустили в Австралию из-за ошибки с оформлением визы, поместив на изоляцию в отдельной комнате в здании аэропорта.

Источник — Twitter

(22 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    avk2307
    online
    avk2307, 05.01.2022 22:07
    +2
    Что те , что другие ситуацию нагнетают.
    Поместили его в отель в аэропорту , ну так он же не правильно визу оформил? или не такт?
    Там нормальные отели в транзитной зоне есть.
    Но с другой стороны могли подсуетиться австралийцы и оформить побыстрее правильную или глаза закрыть на это.Тоже те еще ...
    Вот если вспомнить швейцарцев и нашу сборную, то там вообще без объяснений и только потом через время поразка и все
    Ссылка
    AleksMih
    AleksMih, 05.01.2022 22:31
    +1
    Срджан еще тот гусь пропутинский, продавливает Спутник, директору Шлема Крейгу недавно заявлял « Нам нужны российская и китайская вакцины. Признайте их, и мы с удовольствием вакцинируемся», семья всерьез считает вакцинацию и 5g чипизацией всего человечества, видимо немногочисленные извилины полностью загажены михалковыми , соловьевыми и К . На фото почему-то не Срджан Джокович , а Горан Иванишевич
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 05.01.2022 22:25
    +1
    ...ми вийдемо на вулиці. Ми, це хто? Австралійці діють згідно законодавства своєї країни, їм чхати що за пасажир. Срджану потрібно усвідомити що він вже не в Югославії живе. Блат не проходить.
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
    Руслан Шевченко, 05.01.2022 22:01
    -1
    Дуй в Казахстан, там нужнее...
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