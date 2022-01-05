Збигнев БОНЕК: «Шевченко в сборной Польши? Я смеюсь»

Бывший президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек прокомментировал новость о том, что главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши.



«Я смеюсь. Значит, Андрей Шевченко поступил бы так же, как Пауло Соуза только в обратную сторону? У него контракт на 2,5 года, согласно которому он получит 7,5 млн евро», – написал Бонек в твиттере.



Ранее Соуза со скандалом покинул сборную Польши, расторгнут контракт из-за ухода в «Фламенго», заплатив при этом неустойку в размере 300 тысяч евро.