Збигнев БОНЕК: «Шевченко в сборной Польши? Я смеюсь»

Экс-президент Польского футбольного союза уверен, что это неправдивая информация

  • 05.01.2022 19:59
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Збигнев БОНЕК: «Шевченко в сборной Польши? Я смеюсь»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек прокомментировал новость о том, что главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши.
 
«Я смеюсь. Значит, Андрей Шевченко поступил бы так же, как Пауло Соуза только в обратную сторону? У него контракт на 2,5 года, согласно которому он получит 7,5 млн евро», – написал Бонек в твиттере.
 
Ранее Соуза со скандалом покинул сборную Польши, расторгнут контракт из-за ухода в «Фламенго», заплатив при этом неустойку в размере 300 тысяч евро.

Источник — Twitter

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