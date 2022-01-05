ОФИЦИАЛЬНО. Мариуполь попрощался с македонским хавбеком

Клуб УПЛ «Мариуполь» объявил о прекращении сотрудничества с полузащитником Стефаном Спировски.
Игрок сборной Северной Македонии перебрался в Украине минувшей осенью. В составе «Мариуполя» провел 6 матчей и забил 1 гол.
Ранее сообщалось, что команду Остапа Маркевича может покинуть целый ряд футболистов.
Источник — ФК Мариуполь
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