ОФИЦИАЛЬНО. Мариуполь попрощался с македонским хавбеком

Стефан Спировски покинул чемпионат Украины

  • 05.01.2022 18:50
  • 559 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Мариуполь попрощался с македонским хавбеком
© fcmariupol.com

Клуб УПЛ «Мариуполь» объявил о прекращении сотрудничества с полузащитником Стефаном Спировски.

Игрок сборной Северной Македонии перебрался в Украине минувшей осенью. В составе «Мариуполя» провел 6 матчей и забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что команду Остапа Маркевича может покинуть целый ряд футболистов.

Источник — ФК Мариуполь

(3 голоса)

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Комментарии
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    Николай Власов
    Николай Власов, 05.01.2022 19:53
    0
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