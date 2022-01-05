Мариуполь рискует потерять трех футболистов

Во вторник, 25 января, «Мариуполь» улетит на зарубежный сбор в Турцию.
Больше не будут выступать за «Мариуполь» Марк Мампасси, перешедший в московский «Локомотив», и северомакедонец Стефан Спировски, ставший игроком венгерского МТК. Под вопросом участие в весенней части сезона в составе мариупольцев хорватского легионера Петара Босанчича, Станислава Микицея и Владислава Клименко.
Арендованные у «Шахтера» Олег Очеретько, Андрей Кулаков, Дмитрий Топалов и Алексей Кащук могут провести первый этап подготовки к сезону с «горняками». Этот вопрос решится в ближайшее время.
Что касается первых спаррингов в новом году, то 29 января азовцы сыграют в Турции с сербским клубом «Вождовац», а 2 февраля — с ФК «Широки Бриег» из Боснии и Герцеговины.
«Мариуполь» занимает 16-е место, в чемпионате УПЛ, набрав восемь очков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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