Мариуполь рискует потерять трех футболистов

Азовский клуб могут покинуть Петар Босанчич, Станислав Микицей и Владислав Клименко

  • 05.01.2022 12:50
  • 836 просмотров
  • 2 комментария
Мариуполь рискует потерять трех футболистов
© ФК Мариуполь. Станислав Микицей

Во вторник, 25 января, «Мариуполь» улетит на зарубежный сбор в Турцию.

Больше не будут выступать за «Мариуполь» Марк Мампасси, перешедший в московский «Локомотив», и северомакедонец Стефан Спировски, ставший игроком венгерского МТК. Под вопросом участие в весенней части сезона в составе мариупольцев хорватского легионера Петара Босанчича, Станислава Микицея и Владислава Клименко.

Арендованные у «Шахтера» Олег Очеретько, Андрей Кулаков, Дмитрий Топалов и Алексей Кащук могут провести первый этап подготовки к сезону с «горняками». Этот вопрос решится в ближайшее время.

Что касается первых спаррингов в новом году, то 29 января азовцы сыграют в Турции с сербским клубом «Вождовац», а 2 февраля — с ФК «Широки Бриег» из Боснии и Герцеговины.

«Мариуполь» занимает 16-е место, в чемпионате УПЛ, набрав восемь очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 05.01.2022 13:58
    0
    kolezey-2, 05.01.2022 13:39
    у Мариуполя есть футболисты?по моему там все из Шахтаря
    не преувеличивайте, осенью было только 16
    Ссылка
    kolezey-2
    kolezey-2, 05.01.2022 13:39
    0
    у Мариуполя есть футболисты?по моему там все из Шахтаря
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности