Мариуполь рискует потерять трех футболистов

Во вторник, 25 января, «Мариуполь» улетит на зарубежный сбор в Турцию.

Больше не будут выступать за «Мариуполь» Марк Мампасси, перешедший в московский «Локомотив», и северомакедонец Стефан Спировски, ставший игроком венгерского МТК. Под вопросом участие в весенней части сезона в составе мариупольцев хорватского легионера Петара Босанчича, Станислава Микицея и Владислава Клименко.

Арендованные у «Шахтера» Олег Очеретько, Андрей Кулаков, Дмитрий Топалов и Алексей Кащук могут провести первый этап подготовки к сезону с «горняками». Этот вопрос решится в ближайшее время.

Что касается первых спаррингов в новом году, то 29 января азовцы сыграют в Турции с сербским клубом «Вождовац», а 2 февраля — с ФК «Широки Бриег» из Боснии и Герцеговины.

«Мариуполь» занимает 16-е место, в чемпионате УПЛ, набрав восемь очков.