Инсайдер: Главный конкурент Миколенко покинет Эвертон в ближайшее время

Левый защитник «Эвертон» Люка Динь в ближайшее время покинет клуб из Ливерпуля.



Сообщается, что 28-летний француз скоро определится со своим следующим клубом. Скорее всего, Динь останется в АПЛ, но, несмотря на слухи, он не перейдет в «Ньюкасл».



Отметим, что «Челси» проявляет интерес уже несколько недель касательно трансфера Диня, но официальных переговоров с «Эвертоном» еще не началось.



В этом сезоне французский защитник сыграл в 15 матчах во всех турнирах и забил 1 гол. У него конфликт с главным тренером Рафаэлем Бенитесом.

Первого января «Эвертон» официально подтвердил трансфер защитника «Динамо» Виталия Миколенко.