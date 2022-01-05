Инсайдер: Главный конкурент Миколенко покинет Эвертон в ближайшее время

Левый защитник «Эвертон» Люка Динь в ближайшее время покинет клуб из Ливерпуля.
Сообщается, что 28-летний француз скоро определится со своим следующим клубом. Скорее всего, Динь останется в АПЛ, но, несмотря на слухи, он не перейдет в «Ньюкасл».
Отметим, что «Челси» проявляет интерес уже несколько недель касательно трансфера Диня, но официальных переговоров с «Эвертоном» еще не началось.
В этом сезоне французский защитник сыграл в 15 матчах во всех турнирах и забил 1 гол. У него конфликт с главным тренером Рафаэлем Бенитесом.
Первого января «Эвертон» официально подтвердил трансфер защитника «Динамо» Виталия Миколенко.
Источник — Twitter
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