V1lat: «Надеюсь, нос Джоковича уничтожат тестами через каждые 2 часа»

Комментатор Виталий «V1lat» Волочай высказал свое мнение относительно лидера мирового рейтинга Новака Джоковича, которому позволили сыграть на Australian Open без вакцинации.



«Australian Open очень сильно дискредитировал себя. Какой глупый ход. К черту.



Надеюсь, его нос уничтожат тестами через каждые 2 часа, и заставят играть в маске», – написал Волочай в твиттере.



Ранее Джокович получил медотвод и заявил, что сыграет на Australian Open. Но после прилета у него обнаружили проблемы с визой.