V1lat: «Надеюсь, нос Джоковича уничтожат тестами через каждые 2 часа»

Известный комментатор шокирован ситуацией

  • 05.01.2022 17:22
  • 584 просмотра
  • 3 комментария
V1lat: «Надеюсь, нос Джоковича уничтожат тестами через каждые 2 часа»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Комментатор Виталий «V1lat» Волочай высказал свое мнение относительно лидера мирового рейтинга Новака Джоковича, которому позволили сыграть на Australian Open без вакцинации.
 
«Australian Open очень сильно дискредитировал себя. Какой глупый ход. К черту.
 
Надеюсь, его нос уничтожат тестами через каждые 2 часа, и заставят играть в маске», – написал Волочай в твиттере.
 
Ранее Джокович получил медотвод и заявил, что сыграет на Australian Open. Но после прилета у него обнаружили проблемы с визой.

Источник — Twitter

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    vitaha33
    vitaha33, 05.01.2022 17:34
    +3
    Тобто головне щоб вакцинований, нікого не цікавить, хвора людина чи ні? Вакцинований і хворий - проходи, невакцинований, але здоровий - зась? Пропоную цьому коментатору в дупу собі палочку що 2 години пхати...
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    Andrey_1992
    Andrey_1992, 05.01.2022 18:01
    0
    сербів трахають по повній як і кацапів, братья ж!)))
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    Dreifus
    Dreifus, 05.01.2022 17:29
    0
    Когда комментарии Dreifus'а в отдельной новостью оформлять будете?
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