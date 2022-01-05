V1lat: «Надеюсь, нос Джоковича уничтожат тестами через каждые 2 часа»

Комментатор Виталий «V1lat» Волочай высказал свое мнение относительно лидера мирового рейтинга Новака Джоковича, которому позволили сыграть на Australian Open без вакцинации.
«Australian Open очень сильно дискредитировал себя. Какой глупый ход. К черту.
Надеюсь, его нос уничтожат тестами через каждые 2 часа, и заставят играть в маске», – написал Волочай в твиттере.
Ранее Джокович получил медотвод и заявил, что сыграет на Australian Open. Но после прилета у него обнаружили проблемы с визой.
Источник — Twitter
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