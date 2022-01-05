ПСЖ в ближайшее время подпишет новый контракт с Маркиньосом

Один из лидеров команды останется в Париже

  • 05.01.2022 16:30
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ПСЖ в ближайшее время подпишет новый контракт с Маркиньосом
© Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ близок к продлению контракта с защитником Маркиньосом.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, стороны подпишут соглашение до лета 2026 года.

Текущий контракт игрока с клубом истекает в июне 2024 года.

Маркиньос перешел в ПСЖ из «Ромы» летом 2013 года за 31,4 млн евро. За парижан бразилец провел 343 игры, забив 34 гола и отдав 9 результативных передач.

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет подписать Усмана Дембеле.

Источник — твиттер Николо Скиры

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