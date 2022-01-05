ПСЖ в ближайшее время подпишет новый контракт с Маркиньосом

ПСЖ близок к продлению контракта с защитником Маркиньосом.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, стороны подпишут соглашение до лета 2026 года.

Текущий контракт игрока с клубом истекает в июне 2024 года.

Маркиньос перешел в ПСЖ из «Ромы» летом 2013 года за 31,4 млн евро. За парижан бразилец провел 343 игры, забив 34 гола и отдав 9 результативных передач.

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет подписать Усмана Дембеле.