ПСЖ в ближайшее время подпишет новый контракт с Маркиньосом

ПСЖ близок к продлению контракта с защитником Маркиньосом.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, стороны подпишут соглашение до лета 2026 года.
Текущий контракт игрока с клубом истекает в июне 2024 года.
Маркиньос перешел в ПСЖ из «Ромы» летом 2013 года за 31,4 млн евро. За парижан бразилец провел 343 игры, забив 34 гола и отдав 9 результативных передач.
Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет подписать Усмана Дембеле.
Источник — твиттер Николо Скиры
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