Поближе к Месси и Мбаппе? Дембеле может перейти в ПСЖ

24-летний французский вингер «Барселоны» Усман Дембеле не спешит продлевать контракт с каталонским клубом, который истекает будущим летом.

Игрок может стать свободным агентом. Парижский ПСЖ постоянно находится в контакте с его представителями. Футболист может вернуться во Францию, несмотря на активный интерес клубов из АПЛ.

Дембеле защищает цвета «Барселоны» с лета 2017 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за €135 миллионов. В текущем сезоне Усман провел за «блаугранас» всего 8 матчей во всех турнирах, где отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная стоимость игрока составляет €30 миллионов.

Стоит отметить, что за ПСЖ выступает экс-игрок «Барселоны» Лионель Месси, перешедший в парижский клуб минувшим летом. Также цвета ПСЖ защищает Килиан Мбаппе, хорошо знакомый Дембеле по сборной Франции.