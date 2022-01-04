Поближе к Месси и Мбаппе? Дембеле может перейти в ПСЖ

Парижский клуб контактирует с представителями футболиста «Барселоны»

  • 04.01.2022 18:12
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Поближе к Месси и Мбаппе? Дембеле может перейти в ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний французский вингер «Барселоны» Усман Дембеле не спешит продлевать контракт с каталонским клубом, который истекает будущим летом.

Игрок может стать свободным агентом. Парижский ПСЖ постоянно находится в контакте с его представителями. Футболист может вернуться во Францию, несмотря на активный интерес клубов из АПЛ.

Дембеле защищает цвета «Барселоны» с лета 2017 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за €135 миллионов. В текущем сезоне Усман провел за «блаугранас» всего 8 матчей во всех турнирах, где отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная стоимость игрока составляет €30 миллионов.

Стоит отметить, что за ПСЖ выступает экс-игрок «Барселоны» Лионель Месси, перешедший в парижский клуб минувшим летом. Также цвета ПСЖ защищает Килиан Мбаппе, хорошо знакомый Дембеле по сборной Франции.

Источник — Mundo Deportivo

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