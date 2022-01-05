Стала известна первая полуфинальная пара ATP Cup

Путевку в финал разыграют команды Испании и Польши

  • 05.01.2022 15:48
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Стала известна первая полуфинальная пара ATP Cup
© ATP

В Сиднее в рамках командного турнира  ATP Cup определились первые полуфиналисты.
 
В группах А и D завершились матчи третьего раунда, победителями квартетов стали команды Испании и Польши соответственно.
 
Испанцы в последнем туре обыграли сербов, поляки – представителей Аргентины.
 
Польша и Испания сыграют в первом полуфинале, который состоится 7 января. Участники второго полуфинала определяться завтра.

ATP Cup-2022. Расписание и результаты

Источник — Sport.ua

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