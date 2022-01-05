Стала известна первая полуфинальная пара ATP Cup

В Сиднее в рамках командного турнира ATP Cup определились первые полуфиналисты.



В группах А и D завершились матчи третьего раунда, победителями квартетов стали команды Испании и Польши соответственно.



Испанцы в последнем туре обыграли сербов, поляки – представителей Аргентины.



Польша и Испания сыграют в первом полуфинале, который состоится 7 января. Участники второго полуфинала определяться завтра.

ATP Cup-2022. Расписание и результаты