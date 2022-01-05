Стала известна первая полуфинальная пара ATP Cup

В Сиднее в рамках командного турнира ATP Cup определились первые полуфиналисты.
В группах А и D завершились матчи третьего раунда, победителями квартетов стали команды Испании и Польши соответственно.
Испанцы в последнем туре обыграли сербов, поляки – представителей Аргентины.
Польша и Испания сыграют в первом полуфинале, который состоится 7 января. Участники второго полуфинала определяться завтра.
Источник — Sport.ua
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