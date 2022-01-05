Десна ждет Калитвинцева на старте подготовки ко второй части сезона

Черниговская «Десна» планирует выйти из отпуска 16 января, начав подготовку ко второй части сезона.
Как сообщает источник, в клубе прилагают все усилия, чтобы сохранить в составе ведущего полузащитника Владислава Калитвинцева. По крайней мере, в Чернигове рассчитывают, что футболист выйдет из отпуска и начнет подготовку в составе «северян».
Ранее сообщалось, что Калитвинцев хочет разорвать контракт с клубом.
29 января «Десна» отправится в Турцию на тренировочный сбор. До этого клуб планирует сыграть два контрольных матча с командами Первой лиги.
В Турции запланировано шесть спаррингов.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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