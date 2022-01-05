Десна ждет Калитвинцева на старте подготовки ко второй части сезона

Хавбек хочет покинуть черниговский клуб

  • 05.01.2022 15:19
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  • 1 комментарий
Десна ждет Калитвинцева на старте подготовки ко второй части сезона
© ФК Десна. Владислав Калитвинцев

Черниговская «Десна» планирует выйти из отпуска 16 января, начав подготовку ко второй части сезона.

Как сообщает источник, в клубе прилагают все усилия, чтобы сохранить в составе ведущего полузащитника Владислава Калитвинцева. По крайней мере, в Чернигове рассчитывают, что футболист выйдет из отпуска и начнет подготовку в составе «северян».

Ранее сообщалось, что Калитвинцев хочет разорвать контракт с клубом.

29 января «Десна» отправится в Турцию на тренировочный сбор. До этого клуб планирует сыграть два контрольных матча с командами Первой лиги. 

В Турции запланировано шесть спаррингов.

 

Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    maxno
    online
    maxno, 05.01.2022 15:23
    +2
    Долги игрокам надо выплатить а потом сохранить пробовать.
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