Десна ждет Калитвинцева на старте подготовки ко второй части сезона

Черниговская «Десна» планирует выйти из отпуска 16 января, начав подготовку ко второй части сезона.

Как сообщает источник, в клубе прилагают все усилия, чтобы сохранить в составе ведущего полузащитника Владислава Калитвинцева. По крайней мере, в Чернигове рассчитывают, что футболист выйдет из отпуска и начнет подготовку в составе «северян».

Ранее сообщалось, что Калитвинцев хочет разорвать контракт с клубом.

29 января «Десна» отправится в Турцию на тренировочный сбор. До этого клуб планирует сыграть два контрольных матча с командами Первой лиги.

В Турции запланировано шесть спаррингов.