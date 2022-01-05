Ньюкасл готов выложить 220 млн евро в зимнее трансферное окно

«Сороки» намерены существенно усилить свой состав

  • 05.01.2022 11:40
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Ньюкасл готов выложить 220 млн евро в зимнее трансферное окно
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ньюкасл» наметил масштабную закупку в январское трансферное окно.

Как сообщает источник, после покупки клуба, принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман намерен выделить на трансферы клуба 220 млн евро, чтобы укрепить состав и сохранить команду в Английской Премьер-Лиге по итогам нынешнего сезона.

Первым приобретением «сорок» станет Киран Триппьер из «Атлетико».

Также сообщалось, что «Ньюкасл» готов купить главного конкурента Миколенко в «Эвертоне».

Источник — Fichajes.net

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