Ньюкасл готов выложить 220 млн евро в зимнее трансферное окно

«Ньюкасл» наметил масштабную закупку в январское трансферное окно.
Как сообщает источник, после покупки клуба, принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман намерен выделить на трансферы клуба 220 млн евро, чтобы укрепить состав и сохранить команду в Английской Премьер-Лиге по итогам нынешнего сезона.
Первым приобретением «сорок» станет Киран Триппьер из «Атлетико».
Также сообщалось, что «Ньюкасл» готов купить главного конкурента Миколенко в «Эвертоне».
Источник — Fichajes.net
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.