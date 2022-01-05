Ньюкасл готов купить главного конкурента Миколенко в Эвертоне

Люка Динь может перебраться в состав «сорок»

  • 05.01.2022 03:43
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Ньюкасл готов купить главного конкурента Миколенко в Эвертоне
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ньюкасл» ищет варианты для усиления защиты. Ранее клуб договорился о трансфере правого защитника «Атлетико» Кирана Триппьера.

Как сообщает английская пресса, «сороки» собирается подписать левого защитника «Эвертона» Люку Диня.

Ранее Динь поссорился с главным тренером «ирисок» Рафаэлем Бенитесом, чем рассчитывает воспользоваться «Ньюкасл».

В этом сезоне Динь сыграл в 15 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.

Отметим, что Динь является главным конкурентом украинца Виталия Миколенко в «Эвертоне».

Источник — The Telegraph

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