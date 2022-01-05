Клейтон ШАВЬЕР — фанатам Металлиста: «Скоро увидимся. Скучаю»

Легендарный полузащитник «Металлиста» Клейтон Шавьер передал привет харьковским болельщикам и поделился эмоциями от ожидания Metalist All-Star Game.

«Здравствуйте, мой президент Ярославский, Женя (Евгений Красников — прим. ред.), весь клубный штаб и торсида «Металлиста».

Прежде всего хочу сказать, что я очень счастлив и благодарен получить приглашение на шикарное действо, которое состоится 28 мая.

Я уже с нетерпением жду этого праздничного дня. И, конечно, хочу поблагодарить за все, что вы сделали для меня. Поблагодарить всех харьковских болельщиков за поддержку, любовь и теплоту, которую вы мне дарили.

Вскоре увидимся. Всех обнимаю. Скучаю», — сказал Клейтон Шавьер в своем видеообращении.

Шавьер выступал за «Металлист» с 2010 по 2015 годы.