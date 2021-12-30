Состоится матч легенд Металлиста: нынешний состав против команды 2008-2013

Клуб «Металлист» объявил о проведении матча легенд клуба: нынешний состав команды против лучших игроков, выступавших за харьковчан с 2008 по 2013 год.

Пока нет информации, кто из того звездного состава примет участие. В той команде играли Папа Гуйе, Марко Девич, Жажа, Эдмар, Александр Рыкун, Тайсон, Марлос, Клейтон Шавьер, Хосе Соса и многие другие.

Матч запланирован на 28 мая 2022 года.