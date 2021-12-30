Состоится матч легенд Металлиста: нынешний состав против команды 2008-2013

Поединок должен состояться в конце весны

  • 30.12.2021 14:15
  • 2536 просмотров
  • 10 комментариев
Состоится матч легенд Металлиста: нынешний состав против команды 2008-2013
© metalist.ua

Клуб «Металлист» объявил о проведении матча легенд клуба: нынешний состав команды против лучших игроков, выступавших за харьковчан с 2008 по 2013 год.

Пока нет информации, кто из того звездного состава примет участие. В той команде играли Папа Гуйе, Марко Девич, Жажа, Эдмар, Александр Рыкун, Тайсон, Марлос, Клейтон Шавьер, Хосе Соса и многие другие.

Матч запланирован на 28 мая 2022 года.

Источник — ФК Металлист

(26 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 30.12.2021 14:57
    +1
    Металист действительно составит конкуренцию Кротам за второе место. До лучшего клуба Украины им не дотянуться.
    Только Динамо только Победа!!!!
    Ссылка
    xvalenok02
    xvalenok02, 30.12.2021 15:38
    0
    Интересно. Можно посмотреть.
    Только жаль что не всех удастся собрать.
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    Face Control
    Face Control, 30.12.2021 15:10
    -1
    Шпротиха, больше минусов, больше, бегай более активно по аккам.
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    kaprizlink
    kaprizlink, 30.12.2021 14:59
    -5
    potemkin78, 30.12.2021 14:20
    представляю Рыкуна на поле, бу га га
    Автор статьи далёк от футбола, но ты тоже мог бы поделикатнее
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 30.12.2021 14:58
    -6
    Maksim Dimitrov, 30.12.2021 14:57
    Металист действительно составит конкуренцию Кротам за второе место. До лучшего клуба Украины им не дотянуться.
    Только Динамо только Победа!!!!
    Раз в 5 лет.
    Ссылка
    Aleks04
    Aleks04, 30.12.2021 15:00
    -8
    Maksim Dimitrov, 30.12.2021 14:57
    Металист действительно составит конкуренцию Кротам за второе место. До лучшего клуба Украины им не дотянуться.
    Только Динамо только Победа!!!!
    Да у тебя такие же комплексы как у кротов
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    Face Control
    Face Control, 30.12.2021 14:23 (изменен)
    -9
    potemkin78, 30.12.2021 14:21
    без Днепра это усё уйня
    Мб и Днепр когда-то вернётся, сейчас Днепр совсем не тот, это другая команда.
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    potemkin78
    potemkin78, 30.12.2021 14:21
    -10
    Face Control, 30.12.2021 14:18
    Прикольное решение, Металлисту только удачи, будет второй силой в Украине после Шахтёра.
    без Днепра это усё уйня
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 30.12.2021 14:18
    -10
    Прикольное решение, Металлисту только удачи, будет второй силой в Украине после Шахтёра.
    Ссылка
    potemkin78
    potemkin78, 30.12.2021 14:20
    -11
    представляю Рыкуна на поле, бу га га
    Ссылка
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