€240 тысяч в неделю? Реал отказался от Рюдигера из-за его требований

Мадридский «Реал» отказался от подписания 28-летнего немецкого центрального защитника «Челси» Антонио Рюдигера из-за его слишком высоких требований по заработной плате.
Рюдигер хочет зарплату в размере €240 тысяч в неделю, но «Реал» считает сумму завышенной. Ранее сообщалось, что Антонио мог перейти в мадридский клуб по завершении сезона в качестве свободного агента.
Контракт футболиста с «синими» рассчитан до конца текущего сезона, и Рюдигер практически наверняка покинет лондонский клуб по его истечении. Антонио также интересуются «Бавария», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».
Рюдигер перешел в «Челси» летом 2017 года из римской «Ромы» за €35 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за «синих» 26 матчей во всех турнирах, где забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €35 миллионов.
Источник — Marca
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