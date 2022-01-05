€240 тысяч в неделю? Реал отказался от Рюдигера из-за его требований

Мадридский «Реал» отказался от подписания 28-летнего немецкого центрального защитника «Челси» Антонио Рюдигера из-за его слишком высоких требований по заработной плате.

Рюдигер хочет зарплату в размере €240 тысяч в неделю, но «Реал» считает сумму завышенной. Ранее сообщалось, что Антонио мог перейти в мадридский клуб по завершении сезона в качестве свободного агента.

Контракт футболиста с «синими» рассчитан до конца текущего сезона, и Рюдигер практически наверняка покинет лондонский клуб по его истечении. Антонио также интересуются «Бавария», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Рюдигер перешел в «Челси» летом 2017 года из римской «Ромы» за €35 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за «синих» 26 матчей во всех турнирах, где забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €35 миллионов.