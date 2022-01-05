Верес ждет на просмотр англичанина и армянина

Ровенский «Верес» начнет подготовку ко второй части сезона в среду, 12 января.

В ближайшее время «Верес» может усилиться двумя легионерами. На просмотр должны приехать англичанин и армянин. Больше известно о втором, 24-летнем левом защитнике сборной Армении Жирайре Mаргаряне, который выступает за ереванский «Арарат».

«Верес» также проявлял интерес к 21-летнему полузащитнику «Прикарпатья» Владиславу Семотюку, но, после того, как он продлил контракт с ивано-франковцами до 30 июня 2022 года, было решено отказаться от его услуг из-за возросшей суммы компенсации.

«Верес» занимает 9-е место в УПЛ, набрав 23 очка.