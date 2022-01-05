Президент Барселоны сдал положительный тест на коронавирус

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заразился коронавирусом.
Как сообщает пресс-служба клуба, 59-летний испанец после положительного теста на Covid-19 отправился на карантин.
Таким образом, Лапорта не поедет в Линарес и Гранаду на ближайшие игры каталонцев.
«Барселона» после 19 туров занимает 5-е место в турнирной таблице Ла Лиги. Каталонцы набрали 31 очко.
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Источник — ФК Барселона
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