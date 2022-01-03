Большая сделка. Барселона может обменять Дембеле на Марсьяля

Клубы ведут активные переговоры

  • 03.01.2022 17:42
  • 799 просмотров
  • 5 комментариев
Большая сделка. Барселона может обменять Дембеле на Марсьяля
© Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Каталонская «Барселона» ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» относительно возможного обмена 24-летнего французского вингера Усмана Дембеле на 26-летнего французского нападающего Антони Марсьяля.

Сделка может состояться, потому что у Дембеле истекает действующий контракт с «блаугранас», а Марсьяль хочет покинуть «красных дьяволов» из-за недостатка игрового времени.

Дембеле защищает цвета «Барселоны» с лета 2017 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за €135 миллионов. В текущем сезоне Усман провел за «блаугранас» всего 8 матчей во всех турнирах, где отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная стоимость игрока составляет €30 миллионов.

Марсьяль защищает цвета «Манчестер Юнайтед» после перехода из «Монако» в сентябре 2015 года за €60 миллионов. В текущем сезоне игрок провел за «красных дьяволов» 10 матчей во всех турнирах, где забил один мяч. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €30 миллионов.

Источник — Ara

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Cartman
    online
    Cartman, 03.01.2022 17:58
    +3
    hanter83, 03.01.2022 17:50
    А смысл???
    Ну барса получает игрока которого можно будет продать . А так Дембеле бесплатно уйдет .
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    Cruijff
    Cruijff, 03.01.2022 19:03
    0
    Шило на мило.
    Після попередніх вар'ятів нормальні трансфери Барсі світять не скоро.
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    Vitalik_Medvid
    Vitalik_Medvid, 03.01.2022 18:59
    0
    По-моєму, це ідеальний обмін для всіх. Марсьяль з його швидкістю і роботою з мячем в Барселоні може справді заграти. Для лінивого Дембеле Рангнік - останній шанс направити увесь талант француза в правильне русло; Рангнік такі речі вміє робити. Тому дуже цікаво було б глянути на такий обмін
    Ссылка
    pol-55
    pol-55, 03.01.2022 18:03
    0
    *Чем черт не шутит....*,може вони заграють і там і там.
    Ссылка
    hanter83
    online
    hanter83, 03.01.2022 17:50
    -2
    А смысл???
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