Большая сделка. Барселона может обменять Дембеле на Марсьяля

Каталонская «Барселона» ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» относительно возможного обмена 24-летнего французского вингера Усмана Дембеле на 26-летнего французского нападающего Антони Марсьяля.
Сделка может состояться, потому что у Дембеле истекает действующий контракт с «блаугранас», а Марсьяль хочет покинуть «красных дьяволов» из-за недостатка игрового времени.
Дембеле защищает цвета «Барселоны» с лета 2017 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за €135 миллионов. В текущем сезоне Усман провел за «блаугранас» всего 8 матчей во всех турнирах, где отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная стоимость игрока составляет €30 миллионов.
Марсьяль защищает цвета «Манчестер Юнайтед» после перехода из «Монако» в сентябре 2015 года за €60 миллионов. В текущем сезоне игрок провел за «красных дьяволов» 10 матчей во всех турнирах, где забил один мяч. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €30 миллионов.
Источник — Ara
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