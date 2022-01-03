Большая сделка. Барселона может обменять Дембеле на Марсьяля

Каталонская «Барселона» ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» относительно возможного обмена 24-летнего французского вингера Усмана Дембеле на 26-летнего французского нападающего Антони Марсьяля.

Сделка может состояться, потому что у Дембеле истекает действующий контракт с «блаугранас», а Марсьяль хочет покинуть «красных дьяволов» из-за недостатка игрового времени.

Дембеле защищает цвета «Барселоны» с лета 2017 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за €135 миллионов. В текущем сезоне Усман провел за «блаугранас» всего 8 матчей во всех турнирах, где отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная стоимость игрока составляет €30 миллионов.

Марсьяль защищает цвета «Манчестер Юнайтед» после перехода из «Монако» в сентябре 2015 года за €60 миллионов. В текущем сезоне игрок провел за «красных дьяволов» 10 матчей во всех турнирах, где забил один мяч. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €30 миллионов.