В четверг, 6 декабря, в Милане на стадионе «Сан-Сиро» состоится матч 20-го тура итальянской Серии А, в котором «Милан» примет «Рому».
Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:30 по Киеву.
Милан – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
В прямом эфире матч можно посмотреть на видеосервисе MEGOGO.
Источник — Sport.ua
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