ЯРОСЛАВСКИЙ: «Красников и Тайсон беседуют, но меня не посвящают»

Президент «Металлиста» Александр Ярославский прокомментировал слухи о возвращении полузащитника Тайсона в харьковский клуб.



«Знаю, что они с Красниковым беседуют на какие-то темы, но меня не посвящают. Иногда мне Тайсон шлет смс-очки. Мы же купили Паулиньо – он мне прислал, надиктовал там «неужели ты купил Паулиньо?» и три точки. Не могу понять, почему он это мне прислал, но посмотрим, что он имеет в виду», – сказал Ярославский.



Отметим, что сейчас бразилец защищает цвета «Интернасьонала».



Тайсон играл в «Металлисте» с 2010 по 2013 года, провел 83 матча, забил 20 голов.