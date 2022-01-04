ЯРОСЛАВСКИЙ: «Красников и Тайсон беседуют, но меня не посвящают»

Президент «Металлиста» – о возможном возвращении бразильца в Харьков

  • 04.01.2022 23:57
  • 440 просмотров
  • 1 комментарий
ЯРОСЛАВСКИЙ: «Красников и Тайсон беседуют, но меня не посвящают»
© ФК Металлист Харьков. Тайсон

Президент «Металлиста» Александр Ярославский прокомментировал слухи о возвращении полузащитника Тайсона в харьковский клуб
 
«Знаю, что они с Красниковым беседуют на какие-то темы, но меня не посвящают. Иногда мне Тайсон шлет смс-очки. Мы же купили Паулиньо – он мне прислал, надиктовал там «неужели ты купил Паулиньо?» и три точки. Не могу понять, почему он это мне прислал, но посмотрим, что он имеет в виду», – сказал Ярославский.
 
Отметим, что сейчас бразилец защищает цвета «Интернасьонала».
 
Тайсон играл в «Металлисте» с 2010 по 2013 года, провел 83 матча, забил 20 голов. 

Источник — FootballHub

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    avk2307
    online
    avk2307, 05.01.2022 00:08
    0
    Та не нужен он Металлисту,это уже любитель кофе и скандалов.
    От футболиста там мало осталось.Разве что на матч звезд его , не более
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