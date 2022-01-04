ВИДЕО. В честь дня рождения. Кроос красиво забил Лунину на тренировке Реала

Немецкому полузащитнику «сливочных» исполнилось 32 года

  • 04.01.2022 21:30
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ВИДЕО. В честь дня рождения. Кроос красиво забил Лунину на тренировке Реала
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 4 января, немецкому полузащитнику мадридского «Реала» Тони Кроосу исполнилось 32 года.

Во время тренировки «сливочных» Кроос забил красивый гол со штрафного в ворота, которые защищал 22-летний украинский вратарь Андрей Лунин.

«С днем рождения», — прокомментировал за кадром гол футболист «Реала» Лукас Васкес.

Ранее сообщалось, что Лунин выйдет в стартовом составе «Реала» на матч Кубка Испании против «Алькояно».

Источник — ФК Реал Мадрид

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