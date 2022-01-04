Источник: Луческу не рассчитывает на Русина и не возьмет его на сбор

Назарию будут искать новый вариант для продолжения карьеры

  • 04.01.2022 21:39
  • 1188 просмотров
  • 1 комментарий
Источник: Луческу не рассчитывает на Русина и не возьмет его на сбор
© СК Днепр-1. Назарий Русин

Нападающий Назарий Русин, который досрочно возвращается из «Днепра-1» в «Динамо», будет искать себе новый клуб.
 
Сообщается, что в список футболистов, отправляющихся на сбор с «Динамо» в Испанию, Русин не числится, поскольку Мирча Луческу на него не рассчитывает. 
 
Напомним, что «Динамо» планирует выйти из отпуска 13 января, а через несколько дней команда отправится на первый сбор в Испанию.
 
«Днепр-1» взял в аренду Русина летом 2021 года до конца сезона. Форвард сыграл за днепровскую команду 10 матчей и забил 2 гола во всех турнирах.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    seregka1991
    seregka1991, 04.01.2022 21:49
    -2
    Русин даже в бревнах затерялся
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