Источник: Луческу не рассчитывает на Русина и не возьмет его на сбор

Нападающий Назарий Русин, который досрочно возвращается из «Днепра-1» в «Динамо», будет искать себе новый клуб.



Сообщается, что в список футболистов, отправляющихся на сбор с «Динамо» в Испанию, Русин не числится, поскольку Мирча Луческу на него не рассчитывает.



Напомним, что «Динамо» планирует выйти из отпуска 13 января, а через несколько дней команда отправится на первый сбор в Испанию.



«Днепр-1» взял в аренду Русина летом 2021 года до конца сезона. Форвард сыграл за днепровскую команду 10 матчей и забил 2 гола во всех турнирах.