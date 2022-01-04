Стало известно, сколько спаррингов проведет Динамо на первом сборе

14 января киевляне возвращаются к работе

  • 04.01.2022 14:58
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Стало известно, сколько спаррингов проведет Динамо на первом сборе
© ФК Динамо Киев

Футболисты киевского «Динамо» 14 января выходят из отпуска. После планового медосмотра несколько дней «бело-синие» будут заниматься на клубной базе, а 17 января команда отправится на первый зимний межсезонный сбор. Его динамовцы проведут на юго-востоке Испании, в провинции Аликанте, неподалеку от городов Аликанте и Мурсия.

Тренировочный комплекс, на котором будет проводить сбор команда, имеет в своем распоряжении футбольные поля с натуральным покрытием высочайшего качества, а также все необходимое оборудование и инфраструктуру для проведения сборов.

За время первого сбора, который продлится до 27 января, «Динамо» проведет пять контрольных матчей. Список спарринг-партнеров будет опубликован после того как все матчи будут окончательно согласованы и утверждены. 

Ранее сообщалось, что «Динамо» на сборах в Испании сыграет с «Кальмаром».

Источник — ФК Динамо Киев

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