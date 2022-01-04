ФОТО. Смена имиджа. Роман Безус избавился от пышной шевелюры

Украинский полузащитник коротко постригся

  • 04.01.2022 21:26
  • 3181 просмотр
  • 7 комментариев
ФОТО. Смена имиджа. Роман Безус избавился от пышной шевелюры
© ФК Гент. Роман Безус

Украинский полузащитник «Гента» Роман Безус поменял имидж. 
 
Бельгийский клуб выложил фото с тренировки, на котором видно, что 31-летний футболист постригся намного короче, чем мы его привыкли видеть.
 
В текущем сезоне Роман провел 22 матча во всех турнирах, забил 2 гола и оформил 5 ассистов.

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Источник — ФК Гент

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    -smart--Forever-
    online
    -smart--Forever-, 04.01.2022 22:14
    0
    А вообще что касается бороды.
    Мусульмане, например, носят бороды потому как хотят быть похожими на своего КУМИРА - пророка Мухаммада.
    А у православных кто кумир с бородой - дед Мороз??
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    -smart--Forever-
    online
    -smart--Forever-, 04.01.2022 21:53
    0
    Dreifus, 04.01.2022 21:36
    Лучше бы побрился. Борода бомжатская.
    У православных попов- оборотней борода куда ещё больше бомжатская, чем у Безуса, но это не мешает бегать к ним на исповедь и целовать при этом их зад
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    Олійник Володимир
    Олійник Володимир, 04.01.2022 22:30
    -1
    воші?
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    -smart--Forever-
    online
    -smart--Forever-, 04.01.2022 22:31 (изменен)
    -2
    Да и если вы действительно Христиане, а не фейковые православные оборотни, то вот что написано у Апостола Павла в 1 Коринфянам по этому поводу:
    стих 11 :
    14 Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него,
    15 но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала
    16 А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая...
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    joytok
    online
    joytok, 04.01.2022 21:49
    -2
    Надо было под Ракицкого.
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    Face Control
    Face Control, 04.01.2022 21:32
    -2
    А играть он от этого лучше станет?
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    Dreifus
    Dreifus, 04.01.2022 21:36
    -3
    Лучше бы побрился. Борода бомжатская.
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