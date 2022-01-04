ФОТО. Смена имиджа. Роман Безус избавился от пышной шевелюры

Украинский полузащитник «Гента» Роман Безус поменял имидж.



Бельгийский клуб выложил фото с тренировки, на котором видно, что 31-летний футболист постригся намного короче, чем мы его привыкли видеть.



В текущем сезоне Роман провел 22 матча во всех турнирах, забил 2 гола и оформил 5 ассистов.

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