ФОТО. Смена имиджа. Роман Безус избавился от пышной шевелюры

Украинский полузащитник «Гента» Роман Безус поменял имидж.
Бельгийский клуб выложил фото с тренировки, на котором видно, что 31-летний футболист постригся намного короче, чем мы его привыкли видеть.
В текущем сезоне Роман провел 22 матча во всех турнирах, забил 2 гола и оформил 5 ассистов.
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Источник — ФК Гент
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Мусульмане, например, носят бороды потому как хотят быть похожими на своего КУМИРА - пророка Мухаммада.
А у православных кто кумир с бородой - дед Мороз??
стих 11 :
14 Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него,
15 но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала
16 А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая...
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