Лейла ФЕРНАНДЕС: «Хочу попасть в топ-10 и сыграть на Итоговом турнире»

Канадская теннисистка Лейла Фернандес рассказала о подготовке к новому сезону и своих целях на предстоящий сезон..



– В прошлом году в это время вы говорили журналистам в Абу-Даби, что хотите закончить 2021-й в топ-10. Какие цели в этом сезоне?

– У меня всегда были высокие цели, потому что родители говорили, что если не ставишь высокую планку, значит, не веришь в себя. В этом сезоне все так же. Я хочу попасть в топ-10, сыграть на Итоговом в конце года. Конечно, хочу выиграть турнир Большого шлема.



Но я определяю успех как удовольствие от спорта, удовольствие от времени, проведенного на корте. Как команда мы не хотим потерять это счастье совместной работы. Мы хотим сохранить эту улыбку, радость от спорта и закончить год здоровыми физически, ментально и эмоционально. Вот что для меня успех.



– Какие у вас отношения с австралийскими турнирами?

– Для меня это увлекательная возможность начать год. Я одна из немногих, кому повезло заниматься любимым спортом и путешествовать по всему миру, хочется просто наслаждаться временем на корте. Австралия – такое красивое место. Я очень, очень рада начать год в прекрасной обстановке, в окружении замечательных людей, которые так же, как и я, любят этот спорт.



В детстве меня учили, что давление и стресс будут моими лучшими друзьями. Я просто приму этот турнир как есть, посмотрю, на каком уровне моя игра на первом турнире года. Посмотрим, как я смогу перейти от сделанного в прошлом году к этому году и подготовиться к Australian Open.

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