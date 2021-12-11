ВИДЕО. Поединок Свитолиной попал в топ-10 лучших матчей сезона

Назван топ-10 лучших теннисных матчей 2021 года по версии Tennis.com

  • 11.12.2021 06:47
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ВИДЕО. Поединок Свитолиной попал в топ-10 лучших матчей сезона
© Getty Images/Global Images Ukraine

Обнародован топ-10 лучших теннисных матчей сезона 2021 года по версии Tennis.com.

Четвертьфинальный матч украинки Элины Свитолиной против Лейлы Фернандес на US Open 2021 вошел в топ-10 лучших матчей. 8 сентября 2021 года 5-я ракетка мира уступила 19-летней канадке со счетом 3:6, 6:3, 6:7 (5:7).

Топ-10 лучших матчей 2021 года по версии Tennis.com:

  • 1. Новак Джокович – Рафаэль Надаль (Ролан Гаррос, полуфинал)
  • 2. Лейла Фернандес – Элина Свитолина (US Open, четвертьфинал)
  • 3. Карлос Алькарас – Стефанос Циципас (US Open, 3-й круг)
  • 4. Паула Бадоса – Виктория Азаренко (Индиан-Уэллс, финал)
  • 5. Новак Джокович – Стефанос Циципас (Ролан Гаррос, финал)
  • 6. Барбора Крейчикова – Мария Саккари (Ролан Гаррос, полуфинал)
  • 7. Эшли Барти – Каролина Плишкова (Уимблдон, финал)
  • 8. Рафаэль Надаль – Стефанос Циципас (Барселона, финал)
  • 9. Наоми Осака – Гарбинье Мугуруса (Australian Open, 4-й круг)
  • 10. Новак Джокович – Александр Зверев (US Open, полуфинал)

ВИДЕО. Поединок Свитолиной попал в топ-10 лучших матчей сезона

Источник — Tennis.com

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