Обнародован топ-10 лучших теннисных матчей сезона 2021 года по версии Tennis.com.
Четвертьфинальный матч украинки Элины Свитолиной против Лейлы Фернандес на US Open 2021 вошел в топ-10 лучших матчей. 8 сентября 2021 года 5-я ракетка мира уступила 19-летней канадке со счетом 3:6, 6:3, 6:7 (5:7).
Топ-10 лучших матчей 2021 года по версии Tennis.com:
- 1. Новак Джокович – Рафаэль Надаль (Ролан Гаррос, полуфинал)
- 2. Лейла Фернандес – Элина Свитолина (US Open, четвертьфинал)
- 3. Карлос Алькарас – Стефанос Циципас (US Open, 3-й круг)
- 4. Паула Бадоса – Виктория Азаренко (Индиан-Уэллс, финал)
- 5. Новак Джокович – Стефанос Циципас (Ролан Гаррос, финал)
- 6. Барбора Крейчикова – Мария Саккари (Ролан Гаррос, полуфинал)
- 7. Эшли Барти – Каролина Плишкова (Уимблдон, финал)
- 8. Рафаэль Надаль – Стефанос Циципас (Барселона, финал)
- 9. Наоми Осака – Гарбинье Мугуруса (Australian Open, 4-й круг)
- 10. Новак Джокович – Александр Зверев (US Open, полуфинал)
ВИДЕО. Поединок Свитолиной попал в топ-10 лучших матчей сезона
Источник — Tennis.com
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