ФОТО. Без Куртуа и Модрича. Реал провел тренировку перед кубковым матчем

Во вторник мадридский «Реал» провел заключительную тренировку перед выездным матчем 1/16 финала Кубка.



Помимо Винисиуса, Йовича, Бэйла и Карвахаля на сегодняшней тренировке в общей группе отсутствовали Модрич, Куртуа, Бензема и Менди, которые провели занятие в тренажерном зале и пропустят ближайший матч.



Отметим, что наставник «сливочных» Карло Анчелотти пообещал, что в матче с «Алькояно» предоставит игровое время украинцу Андрею Лунину.