ФОТО. Без Куртуа и Модрича. Реал провел тренировку перед кубковым матчем

Андрей Лунин готовится выйти в стартовом составе

  • 04.01.2022 19:55
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ФОТО. Без Куртуа и Модрича. Реал провел тренировку перед кубковым матчем
© ФК Реал Мадрид

Во вторник мадридский «Реал» провел заключительную тренировку перед выездным матчем 1/16 финала Кубка.
 
Помимо Винисиуса, Йовича, Бэйла и Карвахаля на сегодняшней тренировке в общей группе отсутствовали Модрич, Куртуа, Бензема и Менди, которые провели занятие в тренажерном зале и пропустят ближайший матч.
 
Отметим, что наставник «сливочных» Карло Анчелотти пообещал, что в матче с «Алькояно» предоставит игровое время украинцу Андрею Лунину.

Источник — ФК Реал Мадрид

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