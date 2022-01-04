ФОТО. Без Куртуа и Модрича. Реал провел тренировку перед кубковым матчем

Во вторник мадридский «Реал» провел заключительную тренировку перед выездным матчем 1/16 финала Кубка.
Помимо Винисиуса, Йовича, Бэйла и Карвахаля на сегодняшней тренировке в общей группе отсутствовали Модрич, Куртуа, Бензема и Менди, которые провели занятие в тренажерном зале и пропустят ближайший матч.
Отметим, что наставник «сливочных» Карло Анчелотти пообещал, что в матче с «Алькояно» предоставит игровое время украинцу Андрею Лунину.
🔥 ¡Todo listo para nuestra visita al @CD_Alcoyano! 🔥 pic.twitter.com/POERIsdl6c— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 4, 2022
🗣 @Lucasvazquez91: “¡Feliz cumpleaños, @ToniKroos!” 😘 pic.twitter.com/jMMlO2YQIb— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 4, 2022
Источник — ФК Реал Мадрид
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