Виталий МИКОЛЕНКО: «Надеюсь, я вернусь в Динамо»

22-летний украинский защитник Виталий Миколенко, который недавно перешел из «Динамо» в «Эвертон», надеется когда-нибудь вернуться в киевский клуб.

- Если бы ты мог поблагодарить киевское «Динамо» несколькими словами, как бы это выглядело?

- Несколькими словами… Спасибо за любовь ко мне, за понимание. Для меня важна не только команда, но и люди, которые возле нее. Все люди, которые работают на базе, в академии. У меня много воспоминаний. Те люди, которые были возле нас, которые нас опекали и воспитывали.

- Состоялось прощание с командой?

- Меня очень задело, что я никак не могу нормально попрощаться. Все в отпуске, их нереально собрать. Я разговаривал с Шапаренко, Поповым, Ледневым, что это можно перенести на лето, когда чемпионат закончится, можно что-то придумать.

- Говорят: «Я не прощаюсь, а говорю «до свидания». Это сейчас про тебя?

- Да.

- Ты вернешься в «Динамо»?

- (после долгого раздумья) Надеюсь, нескоро, но вернусь.

Миколенко находился в структуре «Динамо» с 2012 года.