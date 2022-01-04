Виталий МИКОЛЕНКО: «Надеюсь, я вернусь в Динамо»

Но украинский футболист «Эвертона» надеется, что это случится нескоро

  • 04.01.2022 19:19
  • 1022 просмотра
  • 1 комментарий
Виталий МИКОЛЕНКО: «Надеюсь, я вернусь в Динамо»
© Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний украинский защитник Виталий Миколенко, который недавно перешел из «Динамо» в «Эвертон», надеется когда-нибудь вернуться в киевский клуб.

- Если бы ты мог поблагодарить киевское «Динамо» несколькими словами, как бы это выглядело?
- Несколькими словами… Спасибо за любовь ко мне, за понимание. Для меня важна не только команда, но и люди, которые возле нее. Все люди, которые работают на базе, в академии. У меня много воспоминаний. Те люди, которые были возле нас, которые нас опекали и воспитывали.

- Состоялось прощание с командой?
- Меня очень задело, что я никак не могу нормально попрощаться. Все в отпуске, их нереально собрать. Я разговаривал с Шапаренко, Поповым, Ледневым, что это можно перенести на лето, когда чемпионат закончится, можно что-то придумать.

- Говорят: «Я не прощаюсь, а говорю «до свидания». Это сейчас про тебя?
- Да.

- Ты вернешься в «Динамо»?
- (после долгого раздумья) Надеюсь, нескоро, но вернусь.

Миколенко находился в структуре «Динамо» с 2012 года.

Источник — ФК Динамо Киев

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 04.01.2022 19:28
    -3
    (после долгого раздумья) Надеюсь, нескоро, но вернусь.
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