Не хочет вакцинироваться. Американский теннисист пропустит Australian Open

Американский теннисист Теннис Сандгрен пропустит Australian Open-2022 из-за обязательной вакцинации.



Двукратный четвертьфиналист турнира не пытался получить медицинское исключение, потому что не попадает ни под один из критериев, которые дают на него право.



Любопытно, что в комментариях к посту Tennis TV о том, что Новак Джокович поедет в Австралию, Сандгрен написал, что у него «нет такого влияния».



Ранее Джокович заявил, что организаторы Открытого чемпионата Австралии выдали ему медицинское исключение.