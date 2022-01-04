Не хочет вакцинироваться. Американский теннисист пропустит Australian Open

Не у всех есть такое влияние, как у Новака Джоковича

  • 04.01.2022 18:36
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Не хочет вакцинироваться. Американский теннисист пропустит Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Теннис Сандгрен

Американский теннисист Теннис Сандгрен пропустит Australian Open-2022 из-за обязательной вакцинации.
 
Двукратный четвертьфиналист турнира не пытался получить медицинское исключение, потому что не попадает ни под один из критериев, которые дают на него право.
 
Любопытно, что в комментариях к посту Tennis TV о том, что Новак Джокович поедет в Австралию, Сандгрен написал, что у него «нет такого влияния».
 
Ранее Джокович заявил, что организаторы Открытого чемпионата Австралии выдали ему медицинское исключение.

Источник — Twitter

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