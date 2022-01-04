Ванн — ПСЖ — 0:4. Хет-трик Мбаппе. Видео голов и обзор матча

В поединке 1/16 финала Кубка Франции парижский ПСЖ на выезде разбил «Ванн» со счетом 4:0 и вышел в следующую стадию турнира. Хет-триком отметился 23-летний французский форвард Килиан Мбаппе.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Ванн» — ПСЖ — 0:4
Голы: Кимпембе, 28, Мбаппе, 59, 71, 76
Обзор матча
Источник — Футбол 1/2/3
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