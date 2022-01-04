Мбаппе оформил хет-трик, ПСЖ вышел в 1/8 финала Кубка Франции

Парижский клуб без труда разгромил скромный «Ванн»

  • 04.01.2022 00:01
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Мбаппе оформил хет-трик, ПСЖ вышел в 1/8 финала Кубка Франции
© ФК ПСЖ. Килиан Мбаппе

В поединке 1/16 финала Кубка Франции по футболу парижский ПСЖ на выезде разбил «Ванн» со счетом 4:0.

23-летний французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе отметился хет-триком. Еще один гол на счету Кимпембе

Кубок Франции. 1/16 финала

«Ванн» — ПСЖ — 0:4
Голы: Кимпембе, 28, Мбаппе, 59, 71, 76

«Ванн»: Петрель, Дюкловель, Лескот, Лавенан, Дори, Сейбу, Беренис, Персико (Н'Сонде, 82), Йобе (Эбрард, 82), Куасси (Генри, 63), Нгубу Дакау (Салибур, 68).
ПСЖ: Доннарумма, Дагба, Кимпембе, Керер (Битшиабу, 67), Мендеш, Эррера (Гарби, 82), Верратти, Мишю, Вейналдум (Эбимбе, 62), Симонс, Мбаппе.
Предупреждения: Йобе (36), Кимпембе (46), Эррера (57).

Источник — Sport.ua

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